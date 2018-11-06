"Башкиргеология" ликвидирует филиалы из-за отсутствия госзаказа

06.11.18 10:52

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Совет директоров АО "Башкиргеология" (основное региональное предприятие, выполняющие геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые и подземные воды на территории Башкирии) 8 ноября рассмотрит вопрос о ликвидации филиалов, говорится в сообщении компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время в структуру предприятия входят открытые в мае 1994 года Учалинский и Сибайский филиалы.

В отчете "Башкиргеологии" за 2017 год сообщается, что компания выполняла работы "как по государственному заказу (федеральный бюджет), так и за счёт недропользователей (частные инвестиции)".

"За предшествующие три года объемы госзаказа резко снизились в связи с изданием распоряжения правительства РФ (...), согласно которому ОАО "Росгеология" определено (...) единственным исполнителем осуществляемых "Роснедрами" закупок по восполнению минерально-сырьевой базы. (...) Это неожиданное решение создало серьёзные социально-экономические проблемы для АО "Башкиргеология", фактически парализовав работу Учалинского и Сибайского филиалов", - говорится в отчете.

Таким образом, "Башкиргеология" лишилась госзаказа и продолжает выполнять работы только по договорам с недропользователями, что ухудшает "и без того сложную экономическую ситуацию на предприятии".

"По результатам 2017 года было принято непростое решение о ликвидации с 1 февраля 2018 года Учалинского филиала. В сложившейся ситуации общество будет вынуждено ликвидировать в 2018 году и Сибайский филиал для оптимизации затрат", - резюмирует компания.

В минувшем году компания выполнила договорные работы на 86,979 млн рублей, чистый убыток составил 32,985 млн рублей.

"Башкиргеология" основана в 1930 году, специализируется на поиске, оценке и разведке месторождений меди, цинка, золота, нерудных полезных ископаемых, поисковых и разведочных работах для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий, выполняет региональные работы по составлению государственных геологических карт.

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", владельцами АО являются АО "Юникс-2000", ООО "Управление активами" (оба - Екатеринбург), четыре физических лица.