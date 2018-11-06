Уральскую чиновницу отстранили от должности за некорректную фразу о молодежи

06.11.18 11:07

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Евгений Куйвашев во вторник подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки.

Департамент информационной политики Свердловской области отмечает, что согласно опубликованной в интернете видеозаписи, О.Глацких допустила некорректное, по мнению губернатора, высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи.

Как сообщалось, в понедельник в СМИ появилась запись со встречи О.Глацких с молодыми людьми, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". По ее словам, это не так. "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", - сказала она.

Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев выразил сожаление по поводу высказывания своей подчиненной и обещал разобраться и сделать выводы. По его мнению, она "допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи".

"С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы", - отметил Е.Куйвашев, слова которого приводит департамент.

По его словам, Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 млрд рублей. "И, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", - заверил губернатор.

Со своей стороны О.Глацких позднее признала, что некорректно выразила свое мнение. Она пояснила, что "общаясь с ребятами, хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

"Я признаю, что не сумела корректно выразить свое мнение. И жалею, что позволила так неверно истолковать свою позицию. Ни в коем случае я не хотела никого обидеть и подводить. Беру ответственность на себя", - сказала О.Глацких.