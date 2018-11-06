Депутатам, возможно, придется переехать в Дом Союзов на время ремонта в Госдуме - Володин

06.11.18 11:15

© РИА Новости. Владимир Песня

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил наличие планов по ремонту зала пленарных заседаний Государственной Думы и временного переезда в связи с этим в здание Дома Союзов на Большой Дмитровке.

"Не исключено, что нам придется переехать временно в здание Дома Союзов, чтобы провести ремонт, реконструкцию зала пленарных заседаний", - сказал В.Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы.

Он обратил внимание на то, что в течение 23 лет комплекс зданий Госдумы не ремонтировался. Так спикер ответил на высказывания лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который, выступая в рамках "часа заявлений" от фракций, обратил внимание на то, что российский парламент расположен в здании, которое он арендует и это здание неудобно для работы, долго не ремонтировалось и вообще не соответствует значимости главного законодательного органа страны.

"Несмотря на протекающий потолок нашего здания, сбои в системе фиксации нашей работы, отсутствие свежего воздуха и многие другие проблемы, о которых сказал Владимир Вольфович, связанные, в том числе, с бытовыми вопросами, конкуренция на выборах составила 14 человек на одно депутатское место", - заметил В.Володин.

Тем не менее, он признал наличие бытовых проблем в здании Госдумы и сообщил, что эти проблемы решаются и, как ожидается, будут решены. В частности, в следующем году новые помещения получат два парламентских комитета - по международным делам и комитет СНГ, сказал В.Володин.

Как сообщалось, предполагается, что эти комитеты после ремонта Троекуровских палат переедут в это помещение. Как передает корреспондент "Интерфакса", из окон Госдумы хорошо видно, что ремонт в Троекуровских палатах идет активно.

Председатель Госдумы не стал уточнять, сколько продлится ремонт на Охотном ряду, где предстоит реконструкция зала пленарных заседаний. Зато те, кто придут в Госдуму после новых выборов, будут работать в отремонтированном зале, отметил политик.

"Может, мы еще успеем поработать", - добавил В.Володин. Пока ремонт, безусловно, внесет некие неудобства в работу депутатов и сотрудников аппарата, признал он.