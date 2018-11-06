Более 600 спортсменов примут участие в первенстве России по дзюдо в Ингушетии

06.11.18 11:26

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Ингушетия впервые примет первенство России по дзюдо среди юниоров до 21 года, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минспорта региона.

"В Ингушетии началась подготовка к важному спортивному событию - первенству России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое в регионе пройдет впервые с 21 по 25 ноября. В рамках состязаний на татами выйдут более 600 спортсменов со всей страны", - сказал представитель ведомства.

По его словам, состязания будут проходить в современном Дворце спорта "Магас" им. Берда Евлоева, рассчитанном на более чем 3 тыс. зрителей и позволяющем установить одновременно четыре татами.

При этом он отметил, что первенства федеральных округов, по итогам которых определились составы сборных, прошли в октябре. Один из таких турниров приняла Ингушетия, для которой он стал хорошей репетицией перед первенством России.

По данным пресс-службы, сборную Ингушетию на первенстве представят два десятка спортсменов, среди которых победители и призеры первенства СКФО и отборочных соревнований.

Программа соревнований рассчитана на четыре дня. 22 ноября начнутся схватки среди юношей в весовых категориях до 100 и свыше 100 кг и девушек в весовых категориях до 44 и 48 кг.

На следующий день пройдут соревнования среди юношей в весовых категориях до 81 и 90 кг и девушек в весовых категориях до 52 и 57 кг.

24 ноября в борцовские навыки продемонстрируют юниоры в весе не более 66 и 73 кг и юниорки в весе до 63 и 70 кг.

В последний день соревнований, 25 ноября, лидерство оспорят юноши, выступающие в весовых категориях до 60 и 65 кг и девушки в весовых категориях до 78 и свыше 78 кг.

Торжественная церемония открытия соревнований запланирована на 22 ноября.

В рамках первенства запланированы семинары для тренерского состава - спортивных наставников Ингушетии и близлежащих субъектов СКФО. На практических занятиях тренерам расскажут о совершенствовании физподготовки и эффективных приёмах.