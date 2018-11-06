Сотрудники ФСБ задержали главарей ячеек "Хизб ут-Тахрир" в Татарстане

06.11.18 11:31

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

6 ноября. Interfax-Russia.ru- Главари ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) задержаны в ходе спецоперации в Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике во вторник.

"Задержанные по указанию своих зарубежных кураторов вовлекали мусульман в ряды "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", вели целенаправленную работу по созданию на территории России сетевой закрытой структуры, решали задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, действующих на территориях стран Ближнего Востока", - говорился в пресс-релизе.

По местам жительства у двоих подозреваемых обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", документации, содержащей указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся задержанными при ведении террористической деятельности.

Подозреваемые арестованы.