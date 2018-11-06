Два сторожевых корабля вошли в состав морской группировки погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю

06.11.18 11:40

© РИА Новости. Георгий Зимарев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Сторожевые корабли "Кизляр" и "Сыктывкар" вошли в состав подразделений береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сообщила пресс-служба управления во вторник.

"В ближайшее время боевые единицы заступят на охрану морских рубежей в Черном и Азовском морях. Дислоцироваться корабли будут в Новороссийске и оттуда же выходить на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

"Кизляр" и "Сыктывкар" оснащены мощным артиллерийским вооружением и быстроходными бортовыми катерами. Автономность плавания каждого корабля составляет до 30 суток, отмечает пресс-служба.

Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 "Светляк" были построены на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге в 1995-1997 годах и до недавнего времени базировались в Мурманске.

Корабли серии "Светляк" предназначены для несения службы в пограничной службе ФСБ РФ, контроля государственной границы, соблюдением иностранными судами экономической зоны РФ, охраны природных ресурсов в пределах этой зоны, охраны прибрежных коммуникаций и искусственных сооружений, защиты судов от нападения диверсантов-террористов, а также отражения вооруженного нападения воздушного и подводного противника, в частности, подводных лодок и пловцов.