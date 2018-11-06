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06.11.18 11:40
Два сторожевых корабля вошли в состав морской группировки погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю
"В ближайшее время боевые единицы заступят на охрану морских рубежей в Черном и Азовском морях. Дислоцироваться корабли будут в Новороссийске и оттуда же выходить на боевое дежурство", - говорится в сообщении.
"Кизляр" и "Сыктывкар" оснащены мощным артиллерийским вооружением и быстроходными бортовыми катерами. Автономность плавания каждого корабля составляет до 30 суток, отмечает пресс-служба.
Пограничные сторожевые корабли проекта 10410 "Светляк" были построены на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге в 1995-1997 годах и до недавнего времени базировались в Мурманске.
Корабли серии "Светляк" предназначены для несения службы в пограничной службе ФСБ РФ, контроля государственной границы, соблюдением иностранными судами экономической зоны РФ, охраны природных ресурсов в пределах этой зоны, охраны прибрежных коммуникаций и искусственных сооружений, защиты судов от нападения диверсантов-террористов, а также отражения вооруженного нападения воздушного и подводного противника, в частности, подводных лодок и пловцов.
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