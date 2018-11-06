Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями на воронежском стеклотарном заводе

06.11.18 11:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством филиала ООО "РАСКО" - "Воронежский стеклотарный завод", сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, с ноября 2017 года по 3 мая 2018 года "неустановленные лица" из руководства ООО "РАСКО" умышленно перестали перечислять в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" оплату за поставку газа. В итоге перед поставщиком образовалась задолженность в 83 млн рублей.

Как установили следователи, весь доход предприятия был направлен "на иные нужды" "РАСКО", а также на личные цели учредителей и руководителей организации.

Из-за задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж" 3 мая текущего года ограничило поставки газа в воронежский филиал "РАСКО". Это привело к остановке производства и неисполнению обязательств перед контрагентами по поставке продукции.

Кроме того, после ухудшения финансово-хозяйственного положения филиала образовалась задолженность по зарплате перед 337 сотрудниками филиала на общую сумму свыше 35 млн рублей. Штатная численность работников была сокращена с 337 до 14.

В рамках расследования дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления полномочиями) проведены обыски у учредителей ООО "РАСКО" и на самом предприятии. Следственные действия проводились на территории Нижегородской и Владимирской областей. В ходе обысков изъяты наличные денежные средства в размере около 1 млн рублей, а также документы, свидетельствующие о выводе денежных средств со счетов организации. Следователями СК наложен арест на имущество ООО "РАСКО" балансовой стоимостью порядка 400 млн рублей.