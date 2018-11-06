Бесплатными завтраками обеспечат с 1 января 2019 года всех первоклашек Волгоградской области

06.11.18 12:11

© РИА Новости. Александр Гальперин

6 июня. Interfax-Russia.ru - Все учащиеся первых классов в Волгоградской области вне зависимости от дохода семьи с 1 января 2019 года будут обеспечены бесплатными школьными завтраками, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе губернатора региона.

Дополнительные меры поддержки семей с детьми в ходе оперативного совещания во вторник инициировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Учитывая устойчивое социально-экономическое развитие Волгоградской области и в целях принятия мер по дополнительной поддержке материнства и детства, расширения мер социальной поддержки семей с детьми, социализации школьников, заботы об их здоровье, предлагаю с 1 января 2019 года обеспечить всех первоклассников Волгоградской области вне зависимости от дохода семьи горячими завтраками за счет областного и местных бюджетов; предусмотреть в бюджете на 2019 год и последующие годы соответствующие финансовые средства", - привели в пресс-службе слова А.Бочарова.

Помимо обеспечения всех первоклассников бесплатными школьными завтраками также планируется увеличение размера компенсации стоимости питания остальным школьникам из семей, имеющих право на такую поддержку.

"Увеличить размер компенсации стоимости питания из средств областного бюджета для всех школьников из семей, имеющих право на такую поддержку. Поручаю заместителям губернатора совместно с финансовым блоком, главами муниципальных образований проработать механизмы обязательного софинансирования данного обязательства из местных бюджетов с доведением доли местного софинансирования до доли, равной областной, по каждому муниципальному образованию и представить график - когда, в какие сроки это будет сделано. Экономить на этом нельзя", - отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что важным моментом в обеспечении школьников питанием является контроль за качеством оказания услуги.

"Понимаем важность этого вопроса для здоровья детей и будем требовать от руководителей муниципальных образований повышения качества оказания услуг. Надо отметить, что принятые и принимаемые меры в этом направлении в целом стабилизировали ситуацию с организацией школьного питания, и уже на сегодня более 40% школьников Волгоградской области из семей, имеющих право на такую поддержку, обеспечены школьными завтраками с компенсацией из областного бюджета", - добавил А.Бочаров.

Ранее губернатор Волгоградской области выступил с рядом масштабных изменений в социальной политике Волгоградской области, которые в целом затронут почти 900 тыс. жителей региона. Первый пакет мер направлен на поддержку людей старшего поколения; пенсионеров; семей с детьми, прежде всего, молодых и многодетных семей; семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья; инвалидов; ветеранов боевых действий; лиц, подвергшихся воздействию радиации; доноров; членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых действий. Предложения касаются увеличения социальных выплат, в некоторых случаях - в разы; повышения доступности льготного проезда и получения соцпомощи на дому. Второй пакет предложений направлен на поддержку молодых семей, семей с детьми, многодетных семей, семей с невысокими доходами - для приобретения ими собственного жилья.