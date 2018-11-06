Альпинист сорвался со скалы в Крыму, он госпитализирован

06.11.18 14:28

© РИА Новости. Константин Чалабов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Альпинист из Ростова-на-Дону получил травмы и доставлен в больницу после неудачного восхождения в районе горы Кильсе-Бурун в Крыму, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике региона (входит в состав крымского правительства) во вторник.

Инцидент произошел накануне.

"Во время восхождения группы из четырех альпинистов один из них сорвался, упал. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и скальных носилок эвакуировали пострадавшего на плато и транспортировали его к храму недалеко от Байдарских ворот, где передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в пресс-релизе.

Спасательная операция заняла более семи часов.

43-летний ростовчанин госпитализирован.

Вершина Кильсе-Бурун (712 метров) - высшая точка юго-западной части главной гряды Крымских гор.