Арестован мужчина, угрожавший бригаде "скорой" в Петербурге

06.11.18 15:13

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 ноября. Interfax-Russia.ru- Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего гранатой бригаде скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, накануне в квартире одного из домов по улице Турку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 59-летний мужчина, держа в руках гранату, угрожал убийством прибывшим по вызову врачу и фельдшеру скорой помощи.

После задержания мужчины в его квартире были изъяты 10 патронов и указанная граната.

Полицией возбуждено дело по статьям "угроза убийством", "незаконный оборот взрывчатых веществ и боеприпасов", материалы приняты к производству ГСУ СКР. Подозреваемый арестован, говорится в сообщении.