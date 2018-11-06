Мусорный полигон "Часцы" в Подмосковье рекультивируют в 2019 году

06.11.18 15:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Летом следующего года в Одинцовском районе специалисты приступят к рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Часцы", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Одинцовский район попал в число муниципальных образований Российской Федерации, где будет реализовываться проект "Чистая страна". Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета", - отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что выбор подрядной организации для разработки проекта рекультивации полигона осуществляется через закупки.

Глава Одинцовского района добавил, что проектные работы планируется завершить в мае 2019 года. Рекультивация начнется летом.

Полигон ТБО "Часцы" был закрыт в 2014 году.