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06.11.18 15:24
Новые профессии в Иркутской области ежегодно будут получать более 1 тыс. человек предпенсионного возраста
"Планируется ежегодно проводить обучение 1267 граждан предпенсионного возраста, причем это касается и работающих граждан", - говорится в сообщении со ссылкой на министра труда и занятости региона Наталью Воронцову.
Региональная программа будет реализовываться в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".
"Уже сформирован перечень приоритетных профессий (специальностей), программ профессиональной подготовки", - отмечается в пресс-релизе.
Пресс-служба подчеркивает, что во всех центрах занятости населения региона организована работа консультационных пунктов для предпенсионеров.
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