Новые профессии в Иркутской области ежегодно будут получать более 1 тыс. человек предпенсионного возраста

06.11.18 15:24

© РИА Новости. Константин Чалабов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и занятости Иркутской области разработало региональную программу профессионального обучения граждан предпенсионного возраста, реализацию которой планируется начать с 2019 года, сообщает пресс-служба облправительства.

"Планируется ежегодно проводить обучение 1267 граждан предпенсионного возраста, причем это касается и работающих граждан", - говорится в сообщении со ссылкой на министра труда и занятости региона Наталью Воронцову.

Региональная программа будет реализовываться в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

"Уже сформирован перечень приоритетных профессий (специальностей), программ профессиональной подготовки", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба подчеркивает, что во всех центрах занятости населения региона организована работа консультационных пунктов для предпенсионеров.