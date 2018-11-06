Около 20 человек обратились за медпомощью после аварии автобуса под Омском

06.11.18 15:33

© РИА Новости. Юрий Лашов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Восемнадцать человек обратились к врачам после автоаварии с участием пассажирского рейсового автобуса в Омской области, сообщает УМВД России по региону.

По данным полиции, водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением.

"По уточненным данным, в результате ДТП 18 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних обратились за медицинской помощью, из них один пассажир, мужчина, госпитализирован, остальные после осмотра отпущены", - говорится в сообщении.

Ранее полиция заявляла о восьми пассажирах, которым потребовалась помощь врачей. Следственные органы, в свою очередь, сообщили о 12 пострадавших, получивших ушибы и ссадины.

Автобус с 45 пассажирами, следовавший по маршруту "Усть-Ишим - Омск", съехал в кювет на скользкой дроге и опрокинулся на территории Саргатского района в понедельник вечером. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).