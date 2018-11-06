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06.11.18 15:33
Около 20 человек обратились за медпомощью после аварии автобуса под Омском
По данным полиции, водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением.
"По уточненным данным, в результате ДТП 18 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних обратились за медицинской помощью, из них один пассажир, мужчина, госпитализирован, остальные после осмотра отпущены", - говорится в сообщении.
Ранее полиция заявляла о восьми пассажирах, которым потребовалась помощь врачей. Следственные органы, в свою очередь, сообщили о 12 пострадавших, получивших ушибы и ссадины.
Автобус с 45 пассажирами, следовавший по маршруту "Усть-Ишим - Омск", съехал в кювет на скользкой дроге и опрокинулся на территории Саргатского района в понедельник вечером. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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