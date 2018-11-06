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Краснодарский край в 2018г заложит 2,3 тыс. га садов, увеличит их площадь на 5%

© РИА Новости. Виталий Тимкив
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край приступил к осенней закладке садов, до конца текущего года будет заложено 1,2 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации региона.

Порядка 70% молодых садов, которые будут заложены, - интенсивного и суперинтенсивного типа. Больше всего новых деревьев появится в Абинском и Новопокровском районах. В весенний период на Кубани было заложено свыше 1,1 тыс. га.

"За последние три года мы больше чем в 2 раза увеличили закладку молодых садов. Для сравнения: в 2016 году было заложено 1,6 тыс. га садов, в этом году планируем не менее 2,3 тыс. гектаров", - сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

По его словам, поддержка отрасли садоводства в регионе ежегодно увеличивается.

"В 2018 году на возмещение части затрат на закладку и уход за садами из федерального и краевого бюджетов выделено свыше 500 млн рублей, что на 28% больше, чем в 2017 году. Также с этого года начинает работать отдельная краевая программа субсидирования садоводства в фермерских хозяйствах региона. Это программа по предоставлению грантов на закладку садов до 3 га - "Малый сад". На эти цели из краевого бюджета выделено свыше 100 млн рублей", - уточнил вице-губернатор.

В прошлом году в Краснодарском крае было заложено 1,849 тыс. гектаров садов, и на начало текущего года их общая площадь в крае составляла 44,2 тыс. га. Таким образом, по итогам года площадь посадок увеличится на 5%.

На сегодняшний день на Кубани функционируют 18 питомников, занимающихся выращиванием сертифицированного посадочного материала плодово-ягодных культур для промышленного садоводства. В 2018 году планируется вырастить до 9 млн штук подвоев плодовых культур и около 5 млн штук сертифицированных саженцев плодовых культур.

Краснодарский край является ведущим регионом России в отрасли садоводства, выращивая около половины всех фруктов и ягод в РФ.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в крае было собрано 455,5 тыс. тонн плодово-ягодой продукции. Средняя урожайность плодовых культур в сельхозпредприятиях составила 179 ц/га.

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