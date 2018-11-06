Председатель нижегородского отделения "Справедливой России" предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

06.11.18 16:34

© РИА Новости. Яков Андреев

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы завершили расследование уголовного дела председателя нижегородского отделения "Справедливой России", депутата регионального парламента Александра Бочкарева, обвиняемого в мошенничестве на 5 млн рублей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону во вторник.

А.Бочкареву и его соучастнику инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в июне-августе 2015 года А.Бочкарев и его знакомый сообщили жителю Нижнего Новгорода, желавшему стать депутатом городской думы VI созыва, что А.Бочкарев в силу занимаемой должности обладает реальной возможностью обеспечить его избрание в городской парламент.

"Продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, обвиняемые под угрозой исключения из партии, потребовали от него 5 миллионов рублей, которые якобы должны были пойти на избирательную кампанию партии в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Вместе с тем, обвиняемые заверили потерпевшего, что в случае неполучения им мандата депутата городской думы они вернут ему 4,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

28 августа и 3 сентября 2015 года обманутый нижегородец частями передал обоим обвиняемым требуемые деньги, однако мандата депутата гордумы по муниципальным спискам "Справедливой России" по итогам выборов 13 сентября 2015 года он не получил.

"Вплоть до августа 2017 года потерпевший неоднократно пытался вести переговоры с обвиняемыми о возврате денежных средств. А.Бочкарев вернул ему только 400 тысяч рублей. В сентябре 2017 года потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы", - отмечается в пресс-релизе.

Свою вину фигуранты не признали.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя фракции политической партии "Справедливая Россия" в Заксобрании региона и председателя совета регионального отделения партии А.Бочкарева по ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

21 ноября 2017 года А.Бочкарев был задержан, спустя три дня его поместили под домашний арест.