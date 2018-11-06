"Ласточку" из Петербурга на юг Карелии планируется запустить в апреле 2019 года

06.11.18 16:37

© РИА Новости. Екатерина Штукина

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Скоростной электропоезд "Ласточка" по маршруту Петербург-Выборг (Ленинградская область)-Сортавала-Маткаселькя (оба пункта - республика Карелия) планируется запустить в апреле 2019 года, сообщает пресс-служба администрации республики.

Предполагается, что время в пути не превысит шести часов.

Планируется, что изначально "Ласточка" будет ходить по выходным и праздничным дням. По мере спроса расписание может меняться.

"Появляется удобный и безопасный маршрут - особенно для детского туризма. Сюда смогут приезжать на "Ласточке" школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Есть также интересные наработки по привлечению финских туристов", - приводятся в сообщении слова главы Карелии Артура Парфенчикова.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал РЖД) "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время от Санкт-Петербурга до Маткасельки можно доехать на поезде N350А "Петербург-Костомукша" через Приозерское направление. "На участке Петербург-Выборг-Сортавала-Маткаселькя электрифицирован участок Петербург-Выборг-Каменногорск, до станции Маткаселькя предполагается комбинированная тяга (электропоезда "Ласточка" - ИФ)", - отметили в филиале, говоря о перспективах запуска нового маршрута.