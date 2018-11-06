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Роскосмос утверждает, что компьютерный сбой не повлияет на работу МКС

© РИА Новости. Роскосмос
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Неисправность одного из компьютеров управления российским сегментом Международной космической станции на модуле "Звезда" не повлияет на работу станции, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах. Но для того, чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем "Прогресс", мы проведем перезагрузку 8 ноября. Менять компьютер необходимости нет", - сказали в "Роскосмосе".

В пресс-службе госкорпорации "Интерфаксу" подтвердили, что компьютер дал сбой.

"Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления.

"Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда", - сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля за станцией.

Два других компьютера работают штатно.

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