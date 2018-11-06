Авиабомба найдена во время реконструкции ВПП аэропорта "Бельбек" в Севастополе

Фото пресс-службы крымского управления Росгвардии
6 ноября. Interfax-Russia.ru - Рабочие нашли немецкую бомбу во время земельных работ при реконструкции взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта "Бельбек" (Севастополь), вскоре ее обезвредят, сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по республике Крым и Севастополю во вторник.
"При выемке грунта строители случайно подцепили боеприпас ковшом экскаватора", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники севастопольского отряда спецназначения ОМОН "Беркут" управления Росгвардии по Севастополю идентифицировали находку как немецкую авиабомбу SD-70 времен Великой Отечественной войны
"Фугасная толстостенная авиационная бомба имеет радиус разрушающего действия ударной волны до полукилометра. Корпус бомбы выполнен из цельной кованой стали. Она оснащена взрывателем мгновенного действия", - указано в информации.
Такой тип взрывателя не позволяет транспортировать боеприпас, поэтому его будут уничтожить на месте обнаружения.
Росгвардейцы оцепили опасную зону и временно приостановили строительство на прилегающей территории.
"Севастопольские взрывотехники провели расчет безопасного подрыва снаряда и выполнили комплекс подготовительных мероприятий для уменьшения взрывной волны и радиуса разлета осколков. В ближайшее время авиабомба будет ликвидирована", - отмечается в пресс-релизе.