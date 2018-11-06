Суд в Калининграде арестовал подозреваемого в публичном оправдании действий "архангельского террориста"

06.11.18 17:43

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд Центрального района Калининграда вынес постановление об аресте 24-летнего Вячеслава Лукичева, подозреваемого в публичном оправдании теракта в здании УФСБ в Архангельске, сообщила "Интерфаксу" адвокат Мария Бонцлер.

"Суд арестовал Вячеслава Лукичева на два месяца, до 3 января. Молодому человеку предъявлено обвинение по часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - рассказала М.Бонцлер.

По ее словам, обвинение представлял на суде старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Михаил Львов, который просил суд арестовать подозреваемого на 2 месяца.

"Моему подзащитному ставится в вину написание статьи в сети Интернет, в которой он рассуждает о взрыве в здании ФСБ в Архангельске, называя погибшего мужественным человеком, но не призывает к повторению его действий. Следствие считает, что он может скрыться, так как имеет заграничный паспорт", - пояснила М.Бонцлер.

Полиция задержала В.Лукичева 5 ноября.

Как сообщалось, 31 октября в здании управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. В информцентре Национального антитеррористического комитета сообщили, что молодой человек вошел в здание, достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате визитер погиб на месте, ранения получили три сотрудника учреждения. Со своей стороны, в Следственном комитете России уточнили, что подрывником оказался 17-летний местный житель.

Информированный источник, в свою очередь, сообщал, что погибший подросток учился на втором курсе политехнического колледжа и состоял в интернет-сообществе анархистов. Возбуждено уголовное дело о "теракте" (ст. 205 УК РФ).