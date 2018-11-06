Одобрено строительство горнолыжной инфраструктуры на курорте "Архыз"

06.11.18 17:45

© РИА Новости. Денис Гришкин

6 ноября. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза одобрила строительство горнолыжной трассы и подвесной пассажирской канатной дороги на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) "Архыз" в Карачаево-Черкессии, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Работы по проекту будут разделены на два этапа: на первом построят пассажирскую подвесную канатную дорогу кресельного типа, на втором - горнолыжную трассу MV5 bis 1, оборудованную системами искусственного снегообразования и освещения", - говорится в сообщении.

В материалах поясняется, что нижняя станция канатной дороги будет расположена в районе здания многофункционального центра на отметке 1704,8 м, верхняя - на отметке 1929,4 м.

Строительство будет финансироваться за счет собственных средств застройщика - АО "Курорты Северного Кавказа".

Как сообщалось, в конце июля этого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о бюджетных ассигнованиях на создание инфраструктуры туристического кластера на Северном Кавказе.

"Подписанным постановлением утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО "Курорты Северного Кавказа" в 2018-2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупнённого инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ по объектам ВТРК "Архыз", проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ВТРК "Ведучи" в Чечне и ВТРК "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

"Общий (предельный) объём бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию укрупнённого инвестиционного проекта, составляет 4,28 млрд рублей, в 2019-2021 годах - по 4,5 млрд рублей ежегодно", - сообщали в правительстве.