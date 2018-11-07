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07.11.18 06:06
Седьмой самовыдвиженец намерен участвовать в выборах главы Приморья
"Приняты документы от самовыдвиженца Александра Коваленко, он индивидуальный предприниматель, депутат думы Михайловского муниципального района Приморья на непостоянной основе", - сообщила в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.
На данный момент для участия в выборах губернатора Приморья выдвинуты 17 кандидатов, из них семь самовыдвиженцев и 10 - от политических партий.
В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования.
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