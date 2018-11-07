Приморский нацпарк "Земля леопарда" вошел в Альянс охраняемых территорий IAPA

07.11.18 06:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае вошел в Международный Альянс охраняемых территорий (IAPA), что дает возможность сотрудничества с особо охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии.

Международный Альянс был создан в 2014 году по инициативе экологов КНР. В него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Альянс станет важным связующим звеном для наших территорий и создаст новые возможности для сотрудничества. В отдаленной перспективе мы ставим задачу образования российско-китайского трансграничного резервата, общей территории, которая позволит наилучшим образом организовать тесное сотрудничество между специалистами двух стран. Объединив усилия, мы добьемся больших результатов в изучении и сохранении популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра", - сообщил директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк, слова которого цитирует пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что в Альянс входят китайские природоохранные резерваты, вошедшие в состав нового Северо-восточного национального парка тигра и леопарда. Членство в международной организации поможет наладить совместную работу по восстановлению популяции редких кошек.

Еще одним преимуществом членства в IAPA является доступ к лучшему мировому опыту развития охраняемых природных территорий. Альянс регулярно организует масштабные встречи, которые становятся площадкой для коммуникации между его участниками.