Присоединение Бурятии и Забайкалья к ДФО привлечет деньги в регионы

07.11.18 06:18

© РИА Новости. Владимир Федоренко

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал считает, что решение о присоединении Забайкальского края и Бурятии к Дальневосточному федеральному округу поможет дать толчок в развитии этих территорий, сообщает пресс-служба губернатора в среду.

"Укрупнение ДФО позволит привлечь дополнительное финансирование. Это поможет Бурятии и Забайкалью использовать федеральные программы и льготные режимы для ведения бизнеса. Такие как дальневосточный гектар и ТОСЭР, режим Свободного порта. Все это позволит привлечь инвесторов. Но для этого нужно работать" - сказал С.Фургал, слова которого приводятся в сообщении.

Глава региона отметил, что финансирование зависит от умения региональных властей не только его получить, пройдя все этапы согласования, но и реализовать выделенные деньги. Для федерального центра, в свою очередь, важна максимальная эффективность от вложенных средств.

"Дальнему Востоку уделяется особое внимание со стороны федерального центра. Здесь нужно не только уметь получать деньги, но и уметь зарабатывать самим, следить за каждым потраченным рублем", - цитирует пресс-служба слова главы региона.