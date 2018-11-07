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07.11.18 06:23
Ищенко выдвинулся на выборы губернатора Приморья
"В среду утром приняты документы от Андрей Ищенко, он идет на выборы в качестве самовыдвиженца", - сообщила агентству "Интерфакс -Дальний Восток" секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.
Как сообщалось, в Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. А.Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Он уже выдвинулся на предстоящих повторных выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.
Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря.
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