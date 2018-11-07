Власти выделят матпомощь пострадавшим от взрыва газа в ЕАО

07.11.18 06:30

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Все жители многоквартирного дома, в котором 6 ноября произошел взрыв бытового газа, получат по 5 тыс. рублей от властей, сообщает управление внутренней политики региона.

"На очередном заседании КЧС было принято решение, выплатить всем жителям дома по 5 тысяч рублей, пострадавшим жителям по 10 тысяч. Кроме того, за частичную утрату имущества будет выплачено по 20 тыс. руб. и за полную утрату 50 тыс. руб. на квартиру", - говорится в сообщении.

В управлении агентству "Интерфакс - Дальний Восток" уточнили, что определять количество пострадавших жильцов будет специально созданная комиссия.

"В категорию "пострадавшие" могут войти и жильцы первого и четвертого подъездов, которые практически не разрушены взрывом. Потому что в результате дальнейшего обследования там могут выявить, какие - то трещины, разрушения в квартирах", - сказал представитель управления.

Он пояснил также, что выплаты будут вестись из областного и муниципальных бюджетов.