"РусГидро" запустила в эксплуатацию ветропарк в Якутии

07.11.18 07:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - ПАО "РусГидро" ввело в эксплуатацию ветряную электростанцию мощностью 900 кВт в посёлке Тикси республики Саха (Якутия), передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Три уникальные ветроустановки выполнены в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья, сообщила "РусГидро". Они могут работать при температуре до -50 градусов Цельсия и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех ветроустановок - 41,5 м, диаметр лопастей - 33 м. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltek.

Электростанция обеспечит экологически чистой электроэнергией изолированный посёлок населением более 4600 человек, отмечается в сообщении. Работа ветряной электростанции повышает надежность энергоснабжения Тикси и снижает потребление Булунского улуса Якутии дорогостоящего привозного дизельного топлива. Экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год.