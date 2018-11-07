Объявили о намерениях: США готовятся ввести новые санкций из-за Скрипалей
  
Дешевая рыба: ФАС заподозрила власти Приморья в нарушении закона о конкуренции
   
Банкротство "Амкара": ФК должен кредиторам более полумиллиарда рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
07.11.18 07:19

"РусГидро" запустила в эксплуатацию ветропарк в Якутии

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
7 ноября. Interfax-Russia.ru - ПАО "РусГидро" ввело в эксплуатацию ветряную электростанцию мощностью 900 кВт в посёлке Тикси республики Саха (Якутия), передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Три уникальные ветроустановки выполнены в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья, сообщила "РусГидро". Они могут работать при температуре до -50 градусов Цельсия и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех ветроустановок - 41,5 м, диаметр лопастей - 33 м. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltek.

Электростанция обеспечит экологически чистой электроэнергией изолированный посёлок населением более 4600 человек, отмечается в сообщении. Работа ветряной электростанции повышает надежность энергоснабжения Тикси и снижает потребление Булунского улуса Якутии дорогостоящего привозного дизельного топлива. Экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
 
   07.11.18 15:14
Банковские счета обвиненной в шпионаже Карины Цуркан арестованы
.
  07.11.18 14:28
Новую Коммунарскую линию метро достроят до конца 2023 года
.
  07.11.18 13:47
Режиссер Серебренников заявляет в суде о своей невиновности
.
  07.11.18 11:24
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года навеки стал символом мужества и веры - Собянин
.
  07.11.18 10:59
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков
.
  06.11.18 14:56
Арестован московский школьник, общавшийся с "архангельским террористом"
.
  06.11.18 11:15
Депутатам, возможно, придется переехать в Дом Союзов на время ремонта в Госдуме - Володин
.
  06.11.18 08:40
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 3,5 раза
.
  02.11.18 15:24
Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах
.
  02.11.18 12:36
Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке
.
  02.11.18 12:25
Пятая часть ноябрьской нормы осадков выпадет за два дня в столице
.
  02.11.18 12:13
Собянин объявил о скором открытии станции метро "Беломорская"
.
  01.11.18 16:58
Братьям Магомедовым вменяют хищение бюджетных средств при строительстве Чуйского тракта
.
  01.11.18 15:29
Снизилась кадастровая стоимость жилья в Москве - департамент горимущества
.
  01.11.18 14:15
Столичные власти отменили строительство ТПУ "Строгино"
.
  01.11.18 08:57
Туман осложнил работу столичных аэропортов
.
  01.11.18 08:55
Еще 400 камер установят на дорогах Москвы в 2019 году
.
  31.10.18 14:57
Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket