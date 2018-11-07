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07.11.18 07:19
"РусГидро" запустила в эксплуатацию ветропарк в Якутии
Три уникальные ветроустановки выполнены в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья, сообщила "РусГидро". Они могут работать при температуре до -50 градусов Цельсия и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех ветроустановок - 41,5 м, диаметр лопастей - 33 м. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltek.
Электростанция обеспечит экологически чистой электроэнергией изолированный посёлок населением более 4600 человек, отмечается в сообщении. Работа ветряной электростанции повышает надежность энергоснабжения Тикси и снижает потребление Булунского улуса Якутии дорогостоящего привозного дизельного топлива. Экономия дизельного топлива составит до 500 тонн в год.
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