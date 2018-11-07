Два рейса из Москвы в Томск задерживается из-за сильного снегопада

07.11.18 07:22

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Плохие метеоусловия стали причиной задержки прибытия двух авиарейсов из Москвы в Томск, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной томского аэропорта.

"Из-за сильного снегопада рейс SU1530 "Аэрофлота" направлен в новосибирский Толмачево. После того, как метеоусловия станут благоприятными, самолет вылетит в Томск", - сказал представитель аэропорта.

Так, по данным онлайн табло томского аэропорта рейс "Аэрофлота", который должен был прибыть в 06:45 (02:45 мск), ожидается в 11:20 (07:20 мск).

Также задерживается рейс ДР463 "Победы": вместо 06:05 (02:05 мск), его прибытие в Томск ожидается в 09:30 (06:30 мск).

Кроме того, из-за плохих метеоусловий задерживается вылет рейса до Абакана СЛ43 авиакомпании "Сила": вместо 08:00 (04:00 мск), его вылет ожидается в 10:00 (06:00 мск).