Объявили о намерениях: США готовятся ввести новые санкций из-за Скрипалей
  
Дешевая рыба: ФАС заподозрила власти Приморья в нарушении закона о конкуренции
   
Банкротство "Амкара": ФК должен кредиторам более полумиллиарда рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
07.11.18 07:24

Новосибирец получил 10 лет колонии за убийство 13-летней давности

© РИА Новости. Максим Богодвид
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам колонии строгого режима Алексея Степанова за убийство, совершенное более 13 лет назад, сообщает СУ СКР по региону.

Он признан виновным по п."а" ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), двух эпизодов ст. 115 УК РФ ( умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

По материалам дела, 14 апреля 2005 года около 4 часов у кафе "Аквариум" в Первомайском сквере в центре Новосибирска, у мужчины, которому на тот момент было 27 лет, возник конфликт с компанией из пяти человек.

Мужчина открыл огонь по компании из карабина "Сайга-410", после чего одному из пострадавших нанес множество ударов по голове, от которых тот скончался на месте происшествия.

После мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Ввиду неустановления местонахождения обвиняемого расследование уголовного дела было приостановлено, однако работа по раскрытию этого преступления прошлых лет не прекращалась.

10 февраля 2017 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения разыскиваемого в Краснодаре, где 39-летний мужчина проживал по поддельному паспорту.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
 
   07.11.18 15:14
Банковские счета обвиненной в шпионаже Карины Цуркан арестованы
.
  07.11.18 14:28
Новую Коммунарскую линию метро достроят до конца 2023 года
.
  07.11.18 13:47
Режиссер Серебренников заявляет в суде о своей невиновности
.
  07.11.18 11:24
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года навеки стал символом мужества и веры - Собянин
.
  07.11.18 10:59
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков
.
  06.11.18 14:56
Арестован московский школьник, общавшийся с "архангельским террористом"
.
  06.11.18 11:15
Депутатам, возможно, придется переехать в Дом Союзов на время ремонта в Госдуме - Володин
.
  06.11.18 08:40
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 3,5 раза
.
  02.11.18 15:24
Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах
.
  02.11.18 12:36
Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket