Новосибирец получил 10 лет колонии за убийство 13-летней давности

07.11.18 07:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам колонии строгого режима Алексея Степанова за убийство, совершенное более 13 лет назад, сообщает СУ СКР по региону.

Он признан виновным по п."а" ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), двух эпизодов ст. 115 УК РФ ( умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

По материалам дела, 14 апреля 2005 года около 4 часов у кафе "Аквариум" в Первомайском сквере в центре Новосибирска, у мужчины, которому на тот момент было 27 лет, возник конфликт с компанией из пяти человек.

Мужчина открыл огонь по компании из карабина "Сайга-410", после чего одному из пострадавших нанес множество ударов по голове, от которых тот скончался на месте происшествия.

После мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Ввиду неустановления местонахождения обвиняемого расследование уголовного дела было приостановлено, однако работа по раскрытию этого преступления прошлых лет не прекращалась.

10 февраля 2017 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения разыскиваемого в Краснодаре, где 39-летний мужчина проживал по поддельному паспорту.