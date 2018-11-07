Новосибирец получил 10 лет колонии за убийство 13-летней давности

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирска приговорил к 10 годам колонии строгого режима Алексея Степанова за убийство, совершенное более 13 лет назад, сообщает СУ СКР по региону.
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Он признан виновным по п."а" ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), двух эпизодов ст. 115 УК РФ ( умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)
По материалам дела, 14 апреля 2005 года около 4 часов у кафе "Аквариум" в Первомайском сквере в центре Новосибирска, у мужчины, которому на тот момент было 27 лет, возник конфликт с компанией из пяти человек.
Мужчина открыл огонь по компании из карабина "Сайга-410", после чего одному из пострадавших нанес множество ударов по голове, от которых тот скончался на месте происшествия.
После мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Ввиду неустановления местонахождения обвиняемого расследование уголовного дела было приостановлено, однако работа по раскрытию этого преступления прошлых лет не прекращалась.
10 февраля 2017 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения разыскиваемого в Краснодаре, где 39-летний мужчина проживал по поддельному паспорту.