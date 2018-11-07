Россия обсуждает с рядом стран возможность перехода на расчеты в нацвалютах

07.11.18 08:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Россия обсуждает с рядом стран отказ от доллара при взаиморасчетах, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, отвечая на вопрос о переходе к оплате оружейных контрактов в национальных валютах.

"Этот вопрос обсуждается сегодня с рядом стран и не только в области расчетов за продукцию военного назначения",- сказал Д.Шугаев "Интерфаксу" в среду на Международной авиационно-космической выставке "Аэрошоу Чайна - 2018".

"Россия и партнеры рассматривают различные варианты организации взаиморасчетов. Диалог по этому вопросу ведется и в области военно-технического сотрудничества. Но это комплексная работа, требующая скоординированных действий государственных институтов, банков, а также определенных условий двусторонней торговли",- заявил директор Д.Шугаев.

Он подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать на действия США, которые "стремятся использовать мировую финансовую систему как инструмент политического воздействия".

"В этой связи актуальность приобретает "дедолларизация" национальных экономик - мы становимся свидетелями этого нового, но весьма перспективного глобального тренда",- заявил Д.Шугаев.

В конце августа генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия уже провела первые сделки на рынке ВТС с расчетами в национальных валютах.

31 октября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российско-индийский контракт на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заключен в рублях.