СКР устанавливает причины взрыва газа в многоэтажке под Смоленском

07.11.18 08:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Смоленском районе Смоленской области, сообщает СУ СКР по региону во вторник.

"Сегодня около 17:00 произошло обрушение внутренних перекрытий квартир и балконов на 6 этаже дома 1 по ул. Шкурова в поселке Пригорское Смоленского района, а также возгорание квартир в вышеуказанном доме. По данному факту следственными органами СУ СКР по Смоленской области начато проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи регионального управления СК, сотрудники отдела криминалистики.

Ранее спасателям поступило сообщение о хлопке бытового газа по адресу: Смоленская область, п. Пригорское, ул. Шкурлова. По последним данным, пострадали четыре человека. После взрыва из жилого дома было эвакуировано 58 человек.