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07.11.18 08:42

Пострадавшим от паводка районам Забайкалья выделят еще 7 млн рублей

© РИА Новости. Михаил Мордасов
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава Забайкальского края Александр Осипов распорядился выделить из средств резервного фонда правительства края дополнительно 7 млн рублей муниципальным районам, пострадавшим от паводков, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, в бюджет Карымского района направят 1 млн рублей на восстановление четырех пешеходных мостов в поселке Курорт Дарасун, более 5 млн рублей - в Шилкинский район, а оставшаяся часть средств пойдет на погашение долгов перед специализированными организациями, которые проводили обследования пострадавших жилых домов в Дульдургинском, Нерчинском, Читинском и Карымском районах.

"Нам важно, чтобы восстановление инфраструктуры после паводка не затянулось, и, конечно, люди должны получить все положенные им выплаты",- цитирует пресс-служба А.Осипова.

В июле в Забайкальском крае в результате ливневых дождей, снеготаяния в горах поднялся уровень воды в реках, в результате чего в регионе было подтоплено 65 населенных пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.

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