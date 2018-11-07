Затраты на восстановление производства на "Евродоне" оцениваются в 7-8 млрд рублей

07.11.18 09:23

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Затраты на восстановление производства в группе компаний "Евродон" (один из ведущих производителей индейки в России) составят 7-8 млрд рублей, сообщил бывший глава и один из совладельцев "Евродона" Вадим Ванеев журналистам во вторник.

"Они (Внешэкономбанк, основной владелец и кредитор "Евродона" - ИФ) сами хотят искать инвестора, хотят продать задорого, (. . .), специально нанимают кого-то из "четверки" (ведущих аудиторских компаний - ИФ), чтобы оценить. Ведь всё (все производственные цеха - ИФ) пустое, ничего нет, только родительское стадо работает. А это всё надо восстанавливать. По нашим оценкам, 7-8 млрд рублей нужно, чтобы заново восстановить", - сказал В.Ванеев.

По его мнению, производство мяса индейки может быть восстановлено в следующем году. "Чем дольше будем стоять, тем это хуже для запуска", - отметил он.

В числе проблем, которые предстоит решать новой управленческой команде на "Евродоне", он назвал отношения с поставщиками кормов. "С контрагентами по кормам отношения сложные, есть долги. Не знаю, как они будут себя вести, новая команда зашла", - отметил В.Ванеев.

Он напомнил, что в рамках проекта развития производства мяса индейки остался недостроенным комбикормовый завод из-за недофинансирования в размере 5,2 млрд рублей. А мощностей завода, который производит комбикорм для уток и который поставлял эту же продукцию для индеек, не хватает, "там небольшой завод".

В.Ванеев заявил, что намерен сосредоточиться на производстве мяса утки. "Утка" работает всего лишь на 30% своей мощности. Мы должны ее дозагрузить", - сказал он.

В.Ванеев также сообщил, что пока он остается владельцем 11% уставного капитала "Евродона". "В банке говорят, что они могут забрать эту долю, что есть основание - у них 74%", - отметил он, добавив, что "ничего не собирается продавать, была бы возможность, всё выкупил".

Как сообщалось, участники ГК "Евродон" на собрании 31 октября приняли решение о прекращении полномочий генерального директора ООО "Евродон" Вадима Ванеева. Новым гендиректором компаний "Евродон", "Евродон-Юг" и "Урсдон" назначено ООО "РК-проект". На собрании также принято решение о привлечении инвестиционного банка и оценочной компании из "первой четверки" для выработки новой финансовой модели "Евродона" и оценочных мероприятий.

ВЭБ и "ВЭБ Капитал" суммарно владеют 74% в компаниях группы "Евродон".

Сообщалось также, что в Арбитражный суд Ростовской области неоднократно поступали иски о банкротстве "Евродона". Однако впоследствии суд по разным причинам прекращал рассмотрение дел. В пресс-службе "Евродона" попытки обанкротить холдинг объясняли тем, что "информационная война и нагнетание напряженности вокруг компании в связи с требованиями ВЭБа создают эффект паники среди кредиторов, которые в ситуации для них малопонятной стремятся как можно быстрее получить желаемое".

В декабре 2016 года и весной 2017 года агрохолдинг пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло ущерб компании в 160 млн рублей. В августе текущего года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала".