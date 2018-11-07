Самолет ВМС США провел разведку вблизи Керченского пролива

07.11.18 09:36

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 168764, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, во вторник, встав в круг, в течение длительного времени курсировал на расстоянии приблизительно 35 км к югу от входа в Керченский пролив, находясь над международными водами Черного моря.

Во время полета над акваторией Черного моря морской разведчик ВМС США также совершил пролеты вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края.

Одновременно с ним вблизи Крыма и побережья Краснодарского края во вторник в течение более четырех с половиной часов совершал разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Перед этим RQ-4B около шести часов вел разведку вдоль линии разделения в Донбассе, в ходе которой он также приближался на расстояние 45-60 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Кроме того, как сообщалось, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области на Финском заливе, выполняя задание в воздушном пространстве над нейтральной Финляндией.

Американский самолет, способный вести радиотехническую разведку на большую глубину территории противника, в ходе полета над Финским заливом, в частности, приближался к российскому острову Гогланд на расстояние приблизительно 19 км, а также Кронштадту, который является районом Санкт-Петербурга, на расстояние 169 км, и Выборгу - 126 км.

В последнее время полеты разведывательных самолетов ВМС и ВВС США вблизи Ленинградской области в основном выполнялись в 70 км от ее западных границ в воздушном пространстве Эстонии. Американские разведчики в это время находились от Санкт-Петербурга на расстоянии более 200 км.