Ввод II очереди Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС предполагается до конца года

07.11.18 09:53

© РИА Новости. Руслан Кривобок

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Вторая очередь Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС до конца года может быть введена в эксплуатацию, сообщил замминистра энергетики Андрей Черезов на совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака по вопросу "О ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2022 года".

"На энергоблоках второй очереди Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС (2 блока по 235 МВт) проводятся пусконаладочные работы, предшествующие комплексному опробованию. Ориентировочный срок, когда вторые очереди парогазовых установок будут допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работы в сети - ноябрь-декабрь 2018 года, при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности", - сказал А.Черезов, слова которого приводятся на сайте Минэнерго.