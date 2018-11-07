Людей под завалами в доме под Смоленском, где взорвался газ, не обнаружено

07.11.18 10:14

© РИА Новости. МЧС РФ

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме поселка Пригорское под Смоленском, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Разбор завалов завершен. Под завалами людей не обнаружено", - уточнил собеседник агентства.

По словам сотрудника пресс-службы, в результате взрыва газа в новостройке частично были повреждены 16 квартир, из них 11 - жилые. В больнице остаются двое мужчин.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время для жильцов дома работают два пункта временного размещения - в Пригорской средней школе размещены два человека, в оздоровительном комплексе "Смена" - одна семья, остальные - у родственников и друзей.

"С помощью диагностического комплекса "Струна" будет проведено обследование дома на предмет нарушения целостности конструкции. Затем состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут приняты решения для дальнейших действий", - сказал представитель МЧС.