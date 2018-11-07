|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.11.18 10:14
Людей под завалами в доме под Смоленском, где взорвался газ, не обнаружено
"Разбор завалов завершен. Под завалами людей не обнаружено", - уточнил собеседник агентства.
По словам сотрудника пресс-службы, в результате взрыва газа в новостройке частично были повреждены 16 квартир, из них 11 - жилые. В больнице остаются двое мужчин.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время для жильцов дома работают два пункта временного размещения - в Пригорской средней школе размещены два человека, в оздоровительном комплексе "Смена" - одна семья, остальные - у родственников и друзей.
"С помощью диагностического комплекса "Струна" будет проведено обследование дома на предмет нарушения целостности конструкции. Затем состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут приняты решения для дальнейших действий", - сказал представитель МЧС.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket