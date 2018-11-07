Пожар в частном доме под Тамбовом унес жизни шести человек

07.11.18 10:29

© РИА Новости. Григорий Сысоев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Шесть человек стали жертвами неосторожного обращения с огнем в частном доме поселка Сосновка в Тамбовской области, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"В одном из домов на окраине поселка произошел пожар, его уже удалось потушить. Известно, что перед возникновением пожара ведущие асоциальный образ жизни хозяева дома и их гости выпивали. Очевидно, в нетрезвом виде кто-то из находившихся внутри неосторожно закурил, пламя быстро охватило весь дом", - сказал источник.

При пожаре погибли двое хозяев дома и четверо гостей. Личности погибших устанавливаются. Детей среди них нет.

Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области по факту гибели шести человек при пожаре в частном доме в рабочем поселке Сосновка, сообщили "Интерфаксу" в среду в Следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч.3 ст. 109 УК РФ).