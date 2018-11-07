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07.11.18 10:29
Пожар в частном доме под Тамбовом унес жизни шести человек
"В одном из домов на окраине поселка произошел пожар, его уже удалось потушить. Известно, что перед возникновением пожара ведущие асоциальный образ жизни хозяева дома и их гости выпивали. Очевидно, в нетрезвом виде кто-то из находившихся внутри неосторожно закурил, пламя быстро охватило весь дом", - сказал источник.
При пожаре погибли двое хозяев дома и четверо гостей. Личности погибших устанавливаются. Детей среди них нет.
Уголовное дело возбуждено в Тамбовской области по факту гибели шести человек при пожаре в частном доме в рабочем поселке Сосновка, сообщили "Интерфаксу" в среду в Следственном управлении СКР по региону.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч.3 ст. 109 УК РФ).
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