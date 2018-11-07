200 сильнейших шахматистов съехались на первенство СКФО в Назрани

07.11.18 10:38

© РИА Новости. Игорь Руссак

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Первенство СКФО по шахматам среди детей, юношей и девушек впервые проходит в Назрани, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе мэрии города.

"Состязания по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет проводятся в муниципальном Доме культуры. Такие соревнования республика принимает впервые ", - отметил собеседник агентства.

По его словам, первенство проводится по согласованию с Федерацией шахмат России с участием порядка 200 юных шахматистов из всех субъектов СКФО. Соревнования проводятся по швейцарской системе в девять туров в соответствии с действующими правила ФИДЕ.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы республики, состязания посетил руководитель региона Юнус-Бек Евкуров.

Ингушский лидер пообщался с шахматистами, судьями и пожелал всем хорошей игры. Также руководитель республики поприветствовал родителей юных участников, которые приехали в республику поболеть за своих детей. Ю.-Б. Евкуров пригласил гостей посетить горную часть Ингушетии и полюбоваться местными красотами.

"Занятия шахматами дисциплинируют, воспитывают волю, целеустремленность, повышают интеллект. Для ребят это еще и дополнительная поддержка при изучении общеобразовательных предметов, поскольку шахматы благоприятно влияют на развитие умственных способностей. Надеюсь, что таких мероприятий в республике станет больше. Желаю всем больших побед", - привел агентству слова главы региона сотрудник его пресс-службы.

Собеседник агентства уточнил, что по итогам общего количества сыгранных партий будут выявлены победители и призеры соревнований. А лучшие шахматисты получат право представлять округ на первенстве России по классическим шахматам. Первенство продлится до 11 ноября.

По данным пресс-службы, во всех школах республики введены уроки шахмат. В мае в Ингушетии были подведены итоги регионального конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных учреждениях, который проводился в рамках проекта Российской шахматной федерации и благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. В августе в республике прошли Международный шахматный фестиваль "Башня Согласия" и детский шахматный турнир "Надежды Северного Кавказа - 2018".