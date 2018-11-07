Банк России отозвал лицензии у двух московских банков

07.11.18 10:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у подпавшего под "северокорейские" санкции США КБ "Агросоюз" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 7 ноября.

"Основным источником фондирования активных операций банка "Агросоюз" являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов", - говорится в сообщении.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка инноваций и развития (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 7 ноября.

"В деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора.