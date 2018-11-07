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Бортников: Спецслужбы РФ располагают данными о возможном слиянии ИГИЛ и "Аль-Каиды"

© РИА Новости. Сергей Гунеев
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Российские спецслужбы оценивают как весьма серьезное возможное слияние террористических организаций ИГИЛ (запрещена в РФ) и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Как весьма серьёзное, чреватое многочисленными негативными последствиями, оцениваем вероятное объединение потенциалов международных террористических организаций "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Имеется ряд признаков, указывающих на их возможное сближение", - сказал А.Бортников в среду на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

По его словам, террористы, несмотря на случаи вооруженных столкновений между организациями, "переходят из одной терструктуры в другую, руководствуясь мотивами личной выгоды, изменениями на поле боя и другими причинами".

"В ряде случаев аффилированные с "Аль-Каидой и ИГИЛ структуры используют единые источники и каналы получения материально-технических и финансовых ресурсов. В первую очередь к таким относятся нелегальные рынки вооружений, услуги вербовщиков", - отметил директор ФСБ.

Он добавил, что сращивание террористических организаций происходит и в информационном пространстве, где они ведут работу по вербовке и распространению идеологии радикального ислама.

"Как видится, следует внимательнейшим образом отслеживать происходящие процессы для того, чтобы не допустить возможное слияние этих терструктур",- подчеркнул А.Бортников.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что террористы переходят к сетевой модели деятельности на основе работы региональных филиалов.

Он отметил, что это "может подтолкнуть руководство ИГИЛ к воссоединению с "Аль-Каидой"

Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что такой альянс представляет большую угрозу международной безопасности, так как обе группировки смогут эффективнее контролировать деятельность своих региональных отдалений и аффилированных структур.

В этой связи Н.Патрушев призвал продолжать налаживать международное сотрудничество, эффективнее обмениваться информацией об иностранных террористах, их планах, пособниках и спонсорах.

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