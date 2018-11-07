Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года навеки стал символом мужества и веры - Собянин

07.11.18 11:24

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал и поздравил участников торжественного марша в честь 77-ой годовщины легендарного военного парада 1941 года, который состоялся в среду на Красной площади.

"Парад на Красной площади навеки стал символом мужества и веры. Победа означала свободу и жизнь, поражение - позор, гибель и рабство. И мы разгромили врага под Москвой, сделав первый самый трудный шаг в победе над фашизмом", - сказал С.Собянин с трибуны.

По его словам, сегодня потомки вспоминают бойцов и командиров Красной армии, "которые не сломались под ударами самой мощной армии мира", ополченцев и курсантов, стоявших насмерть под Крюково и Вязьмой. "Россияне не забудут подвиги женщин, стариков и детей, рывших окопы под дождем и снегом, инженеров, которые часами не отходили от станков, работников метрополитенов, которые ночью укрывали людей от бомбежек, а утром вели свои поезда, зенитчиков и бойцов народной дружины, спасавших москвичей от пожаров и разрушений", - подчеркнул С.Собянин.

В 10:00 на главной площади страны стартовал торжественный марш, посвященный 77-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. По брусчатке пройдут 5 тыс. человек, среди которых военнослужащие Минобороны РФ в составе исторических рот, кавалерийская группа Президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций города Москвы, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона, участники военно-исторических клубов. Историческая реконструкция призвана напомнить россиянам о событиях войны, о стойкости, самоотверженности и мужественных подвигах советских солдат.

По окончании мероприятия на Красной площади создадут музей под открытым небом, в рамках которого будет представлена разнообразная военная техника времен Великой Отечественной войны, с которой могут ознакомиться москвичи и гости столицы. Музей будет работать до 17:00, вход свободный.

Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был проведен в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В нем участвовали 28 тыс. 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от Москвы.

Традиция проводить торжественный марш в память о легендарном параде зародилась 7 ноября 2000 года.