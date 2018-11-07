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07.11.18 11:35
Ижевск не смог привлечь 1 млрд рублей на перекредитование
Как следует из аукционной документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг", аукционы, объявленные на 6 ноября, признаны несостоявшимися, так как на участие в них не было подано ни одной заявки.
Как сообщалось, муниципалитет планировал привлечь шесть невозобновляемых кредитных линий: одну на 300 млн рублей, две - по 200 млн рублей и три - по 100 млн рублей по ставке не выше 8,5% годовых, срок кредитования - три года.
Денежные ресурсы планировалось направить на рефинансирование существующих коммерческих кредитов без увеличения муниципального долга.
Доходы бюджета Ижевска на текущий год с учетом последних изменений утверждены в сумме 11 млрд 203,8 млн рублей, расходы - 11 млрд 528,4 млн рублей, дефицит - 324,6 млн рублей, или 2,8% расходов.
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