Ижевск не смог привлечь 1 млрд рублей на перекредитование

07.11.18 11:35

© РИА Новости. Михаил Мордасов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Администрация Ижевска не смогла привлечь трехлетние кредитные линии с совокупными лимитом 1 млрд рублей.

Как следует из аукционной документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг", аукционы, объявленные на 6 ноября, признаны несостоявшимися, так как на участие в них не было подано ни одной заявки.

Как сообщалось, муниципалитет планировал привлечь шесть невозобновляемых кредитных линий: одну на 300 млн рублей, две - по 200 млн рублей и три - по 100 млн рублей по ставке не выше 8,5% годовых, срок кредитования - три года.

Денежные ресурсы планировалось направить на рефинансирование существующих коммерческих кредитов без увеличения муниципального долга.

Доходы бюджета Ижевска на текущий год с учетом последних изменений утверждены в сумме 11 млрд 203,8 млн рублей, расходы - 11 млрд 528,4 млн рублей, дефицит - 324,6 млн рублей, или 2,8% расходов.