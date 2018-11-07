Пострадавшие при обрушении моста в ХМАО пошли на поправку

07.11.18 11:47

© РИА Новости. Владимир Смирнов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Состояние пострадавших при обрушении моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) улучшается, сообщают власти региона в среду.

"На данный момент состояние пострадавших стабильное, динамика положительная. Два пациента наблюдаются в Нефтеюганской окружной больнице. Пять пациентов получают медицинскую помощь в сургутском травмцентре", - приводится цитата директора департамента здравоохранения региона Алексея Добровольского.

Согласно сообщению, у пациентов, находящихся в Нефтеюганске, состояние удовлетворительное. В Сургуте один пациент находится в удовлетворительном состоянии, у двоих пациентов состояние средней тяжести, один в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщалось, в понедельник в 16:43 по местному времени (14:43 мск) в районе поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе ХМАО при демонтаже обрушился мост. Семь человек пострадали, еще двое - погибли. Прокуратура и следственные органы проводят проверки в связи с инцидентом.