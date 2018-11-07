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07.11.18 12:00

Экс-глава челябинского Миасса задержан по подозрению в получении взятки в период работы мэром

© РИА Новости. Алексей Вовк
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали в среду бывшего главу Миасса Челябинской области Станислава Третьякова по подозрению в получении взятки в период работы в должности мэра.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что задержание проводили сотрудники ведомства совместно с коллегами из следственного комитета.

"В региональное следственное управление СКР переданы оперативные материалы УФСБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки (ст. 290 УК РФ), - сказали в пресс-службе регионального УФСБ.

В данный момент решается вопрос о статусе задержанного.

Между тем информированный источник уточнил агентству, что речь идет о подозрении на участие главы в мошеннической схеме по отчуждению земельных участков в курортной зоне города.

В свою очередь в пресс-службе регионального СУ СКР агентству уточнили, что информация о ситуации по С.Третьякову будет предоставлена СМИ позже.

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в июне 2017 года региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по фактам мошеннических отчуждений с земельных участков в Миассе по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В июле сообщалось о задержании одного из участников преступной группы - предпринимателя Андрея Юдина. По сообщениям местных СМИ, всего было задержано три человека - трое бывших чиновников и один предприниматель.

Уголовное дело расследует 3-й отдел по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области. Оперативное сопровождение осуществляет региональное УФСБ

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