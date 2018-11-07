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07.11.18 12:00
Экс-глава челябинского Миасса задержан по подозрению в получении взятки в период работы мэром
В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что задержание проводили сотрудники ведомства совместно с коллегами из следственного комитета.
"В региональное следственное управление СКР переданы оперативные материалы УФСБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки (ст. 290 УК РФ), - сказали в пресс-службе регионального УФСБ.
В данный момент решается вопрос о статусе задержанного.
Между тем информированный источник уточнил агентству, что речь идет о подозрении на участие главы в мошеннической схеме по отчуждению земельных участков в курортной зоне города.
В свою очередь в пресс-службе регионального СУ СКР агентству уточнили, что информация о ситуации по С.Третьякову будет предоставлена СМИ позже.
Следственные органы СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.
Ранее сообщалось, что в июне 2017 года региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по фактам мошеннических отчуждений с земельных участков в Миассе по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
В июле сообщалось о задержании одного из участников преступной группы - предпринимателя Андрея Юдина. По сообщениям местных СМИ, всего было задержано три человека - трое бывших чиновников и один предприниматель.
Уголовное дело расследует 3-й отдел по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области. Оперативное сопровождение осуществляет региональное УФСБ
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