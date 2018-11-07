Лед мешает восстановлению поврежденной ледоставом переправы, изолировавшей два поселения в ХМАО

07.11.18 12:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты государственной компании "Северавтодор" продолжают в ХМАО работы по соединению частей переправы, которую в праздничные дни повредил ледостав, из-за чего жители двух местных поселков оказались отрезанными от "большой земли".

На сайте Сургутского района ХМАО сообщается, что в настоящее время работники "Северавтодора" продолжают подтягивать баржу, которая выполняла функции переправы, к берегу. Им удалось сдвинуть конструкцию примерно на 60 метров. Осталось преодолеть еще порядка 100 метров.

"Работы по восстановлению переправы идут уже несколько суток. Завершить их мешает лед, который сковал реку. Баржу тянут к берегу с небольшой скоростью, чтобы предотвратить обрыв тросов", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, стягивать понтоны решено стальными тросами с помощью специального трактора-трелевочника. В процессе также задействованы катер и экскаватор. Спецтехника ковшом расчищает русло реки по направлению движения баржи, судно же курсирует по нему и, тем самым, не позволяет воде замерзнуть.

Ранее сообщалось, что начавшийся ледостав сорвал переправу к сельским поселениям Лямина и Сытомино в Сургутском районе ХМАО. Жители обоих населенных пунктов оказались в изоляции. По данным властей, в населенных пунктах имеется запас продуктов и топлива.