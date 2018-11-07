Пресный слой воды исчез в тысячелетнем морском тресковом озере в Заполярье

07.11.18 12:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Экспедиция Мурманского государственного арктического университета (МАГУ) обнаружила, что в изучаемом уникальном озере Могильное исчез пресный слой воды, сообщает пресс-служба вуза.

Могильное находится на острове Кильдин в Баренцевом море. Его особенность заключается в морской воде, которая поступает в озеро через рыхлые земные породы. На поверхности озера вода пресная, но чем глубже, тем соленее. В результате вода в озере фактически разделена на слои, которые не смешиваются, и в них обитают различные организмы. Самый примечательный для ученых обитатель озера - треска кильдинская, подвид атлантической трески.

С 1985 года Могильное имеет статус государственного памятника природы.

Как установили исследователи в ходе третьей экспедиции в рамках проекта "Колыбельная трескового озера", верхний слой воды истончился и исчез. При этом нижний сероводородный ядовитый слой за последние десять лет поднялся на два метра.

По версии руководителя проекта Петра Стрелкова, исчезновение пресного слоя воды может быть связано с пересохшим ручьем, который раньше впадал в озеро, вследствие чего Могильное теряет свою уникальность. Ученый отмечает, что озеро "является местом обитания реликтовых популяций животных и растений, включая кильдинскую треску, но из-за изменений в Могильном его биоразнообразие сокращается".

В ходе очередной экспедиции ученые и студенты МАГУ установили датчики, которые фиксируют изменения температуры в разных слоях воды, - термологгеры. Кроме того, они взяли пробы планктона и бентоса, обитающего на грунте озера.

Финальная экспедиция в рамках проекта изучения Могильного запланирована на конец весны 2019 года.

Как сообщалось, МАГУ получил грант Русского географического общества в размере около 1,5 млн рублей на исследование уникального озера на Кильдине. В университете полагают, что Могильное может быть "единственным в России и в Арктике представителем анхиалиновых морских озер, которые сообщаются с морем под землей посредством просачивания воды через земные породы".

По данным туристического портала Мурманской области, возраст озера составляет около 1 тыс. лет. Первые упоминания относятся к XVI веку.