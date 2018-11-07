Шестеро подозреваемых в незаконной обналичке задержаны в Петербурге и Ростове-на-Дону

07.11.18 12:38

© РИА Новости. Илья Питалев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Полиция задержала в северной столице и в Ростове-на-Дону шестерых участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду.

Как отмечается в сообщении, в рамках расследования дела о деятельности группы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону было проведено 45 обысков. В результате изъяты 12 млн рублей, а также техника, документы и печати.

В результате обысков также задержаны пять участников группы из Санкт-Петербурга и один - из Ростова-на-Дону, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Всего, по данным полиции, в группу, которую возглавлял 53-летний мужчина, входило более 20 жителей Санкт-Петербурга и других регионов России, которые за комиссию занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.

По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы получили более 13,5 млн рублей доходов, отмечается в сообщении.