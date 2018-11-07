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07.11.18 12:38
Шестеро подозреваемых в незаконной обналичке задержаны в Петербурге и Ростове-на-Дону
Как отмечается в сообщении, в рамках расследования дела о деятельности группы в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону было проведено 45 обысков. В результате изъяты 12 млн рублей, а также техника, документы и печати.
В результате обысков также задержаны пять участников группы из Санкт-Петербурга и один - из Ростова-на-Дону, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Всего, по данным полиции, в группу, которую возглавлял 53-летний мужчина, входило более 20 жителей Санкт-Петербурга и других регионов России, которые за комиссию занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.
По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы получили более 13,5 млн рублей доходов, отмечается в сообщении.
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