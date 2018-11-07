Песков рассказал о перспективах развития отношений РФ-США после выборов

07.11.18 12:49

© РИА Новости. Сергей Гунеев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после прошедших в США промежуточных выборов заявил, что радужных перспектив улучшения отношений двух стран не наблюдается, но это совсем не означает, что Россия не стремится к диалогу с Соединенными Штатами.

"Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается. Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалога", - сказал Д.Песков журналистам в среду.

Перед двумя странами стоит много проблем, продолжил он, и эти проблемы требуют российско-американского диалога.

"Это проблемы стратегической стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся", - подчеркнул Д.Песков.

При этом он подчеркнул, что в Москве не имеют ни малейшего желания вмешиваться в сложившуюся в Вашингтоне внутриполитическую обстановку.

"У президента Путина есть его визави - президент Трамп, и им продолжать общение", - сказал Д.Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов предположить, легче ли будет главам двух государств продолжать общение в условиях изменившейся после выборов в США внутриполитической обстановки.