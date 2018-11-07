Дополнительные поезда и электрички будут курсировать во время универсиады в Красноярске

07.11.18 13:14

© РИА Новости. Алексей Филиппов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - РЖД назначит дополнительные поезда и электрички для обслуживания зимней универсиады в Красноярске.

"В транспортном обеспечении Универсиады будут задействованы 23 пары поездов дальнего следования и 79 пар поездов пригородного сообщения, включая 10 пар дополнительных пригородных электропоездов в период спортивных состязаний", - сообщили в РЖД.

В рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019 будут обновлены 10 остановочных пунктов "городской электрички" в Красноярске, а также реконструированы вокзальные комплексы Красноярск и Абакан.

Также на вокзалах к началу студенческих соревнований будут установлены электронные очереди в билетные кассы, внедрена централизованная система информирования пассажиров, обновлена система безопасности (охранное телевидение, сигнализация, досмотровое оборудование) и автоматизированные системы пожаротушения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.