И.о. мэра Махачкалы задержали сотрудники спецслужб

07.11.18 13:34

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7 ноября. Interfax-Russia.ru - Силовики задержали и.о. мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"После проведения обысков в доме и рабочем кабинете сотрудники ФСБ задержали и.о. мэра Махачкалы А. Гасанова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

В отношении него возбуждено дело по ст. 286 УК РФ.

"По предварительной информации, его подозревают в хищении 40 млн рублей из бюджета города", - сказал собеседник агентства.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

А. Гасанов был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе 2018 года после ареста Мусы Мусаева, который был исполняющим обязанности главы города.

15 октября Советский суд города Махачкалы приговорил М.Мусаева к 4 годам колонии.