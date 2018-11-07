Объявили о намерениях: США готовятся ввести новые санкций из-за Скрипалей
  
Дешевая рыба: ФАС заподозрила власти Приморья в нарушении закона о конкуренции
   
Банкротство "Амкара": ФК должен кредиторам более полумиллиарда рублей
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
01.11.18   14:43

08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
07.11.18 13:58

Ростехнадзор приостановил работу проходческого забоя на шахте ПМХ в Кузбассе

© РИА Новости. Юрий Юрьев
7 ноября. Interfax-Russia.ru - Инспекторы Ростехнадзора временно запретили горные работы в подготовительном забое шахты имени С.Д.Тихова (входит в "ПМХ-Уголь", структурное подразделение "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ), сообщается на сайте ведомства.

Также в этом забое временно запрещена эксплуатация ленточных конвейеров.

Запреты наложены Ростехнадзором "в целях предотвращения аварии и защиты жизни и здоровья работников шахты".

По данным ведомства, в ходе проверки соблюдения требований промбезопасности 6 ноября во время обследования подготовительного забоя было выявлено превышение концентрации метана (в два раза) при неисправной газовой защите на проходческом комбайне. Забой не был обеспечен расчетным количеством воздуха.

"Данные нарушения при наличии источника воспламенения могли спровоцировать взрыв метана", - отмечает ведомство.

Кроме того, по мнению экспертов, в пылевзрывоопасном состоянии находятся и прилегающие к забою горные выработки.

"Выявленные нарушения требований промышленной безопасности при имеющемся трении ленточного полотна могли привести к воспламенению угольной пыли и взрыву с тягчайшими последствиями и гибели людей", - считает Ростехнадзор.

По факту нарушений требований промбезопасности материалы переданы в суд для привлечения к административной ответственности юрлица ООО "Шахта им. С.Д.Тихова" по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушения требований промышленной безопасности).

В ПМХ "Интерфаксу" пояснили, что предприятие продолжает добычу и отгрузку угля. Приостановлена проходка в одном из 7 штреков. "При выполнении мероприятий по борьбе с газодинамическими явлениями (бурение разгрузочной скважины) выявлено незначительное превышение метана в одной из скважин на штреке. Угроза жизни людей и работы предприятия отсутствует. Работы на штреке приостановлены до устранения замечаний", - сообщили "Интерфаксу" в ПМХ.

По данным компании, приостановка работы штрека не повлияет на планы предприятия по проходческим работам в ноябре.

Шахта им. Тихова - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая в структуре ПМХ. Предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 года. Мощность первой очереди - 1,8 млн тонн угля дефицитной коксующейся марки 2Ж. По планам компании, запуск второй очереди в июне 2019 года позволит вести работу двумя очистными забоями с увеличением производственной мощности до 2,8 млн тонн в год.

"Промышленно-металлургический холдинг" объединяет ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (один из крупнейших производителей металлургического кокса в России), предприятия по добыче угля (шахта "Бутовская", разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта им. С.Д. Тихова), железной руды ("Комбинат КМАруда"), по производству чугуна ("Тулачермет" (MOEX: TYMT)). Кроме того, в состав холдинга входят завод АО "Полема" (ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов) и производитель чугунного литья АО "Кронтиф-Центр".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
 
   07.11.18 15:14
Банковские счета обвиненной в шпионаже Карины Цуркан арестованы
.
  07.11.18 14:28
Новую Коммунарскую линию метро достроят до конца 2023 года
.
  07.11.18 13:47
Режиссер Серебренников заявляет в суде о своей невиновности
.
  07.11.18 11:24
Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года навеки стал символом мужества и веры - Собянин
.
  07.11.18 10:59
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков
.
  06.11.18 14:56
Арестован московский школьник, общавшийся с "архангельским террористом"
.
  06.11.18 11:15
Депутатам, возможно, придется переехать в Дом Союзов на время ремонта в Госдуме - Володин
.
  06.11.18 08:40
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 3,5 раза
.
  02.11.18 15:24
Московской картой "Тройка" можно будет оплатить проезд в других регионах
.
  02.11.18 12:36
Дальневосточный лесной кот появился в Московском зоопарке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket