Ростехнадзор приостановил работу проходческого забоя на шахте ПМХ в Кузбассе

07.11.18 13:58

© РИА Новости. Юрий Юрьев

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Инспекторы Ростехнадзора временно запретили горные работы в подготовительном забое шахты имени С.Д.Тихова (входит в "ПМХ-Уголь", структурное подразделение "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ), сообщается на сайте ведомства.

Также в этом забое временно запрещена эксплуатация ленточных конвейеров.

Запреты наложены Ростехнадзором "в целях предотвращения аварии и защиты жизни и здоровья работников шахты".

По данным ведомства, в ходе проверки соблюдения требований промбезопасности 6 ноября во время обследования подготовительного забоя было выявлено превышение концентрации метана (в два раза) при неисправной газовой защите на проходческом комбайне. Забой не был обеспечен расчетным количеством воздуха.

"Данные нарушения при наличии источника воспламенения могли спровоцировать взрыв метана", - отмечает ведомство.

Кроме того, по мнению экспертов, в пылевзрывоопасном состоянии находятся и прилегающие к забою горные выработки.

"Выявленные нарушения требований промышленной безопасности при имеющемся трении ленточного полотна могли привести к воспламенению угольной пыли и взрыву с тягчайшими последствиями и гибели людей", - считает Ростехнадзор.

По факту нарушений требований промбезопасности материалы переданы в суд для привлечения к административной ответственности юрлица ООО "Шахта им. С.Д.Тихова" по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушения требований промышленной безопасности).

В ПМХ "Интерфаксу" пояснили, что предприятие продолжает добычу и отгрузку угля. Приостановлена проходка в одном из 7 штреков. "При выполнении мероприятий по борьбе с газодинамическими явлениями (бурение разгрузочной скважины) выявлено незначительное превышение метана в одной из скважин на штреке. Угроза жизни людей и работы предприятия отсутствует. Работы на штреке приостановлены до устранения замечаний", - сообщили "Интерфаксу" в ПМХ.

По данным компании, приостановка работы штрека не повлияет на планы предприятия по проходческим работам в ноябре.

Шахта им. Тихова - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая в структуре ПМХ. Предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 года. Мощность первой очереди - 1,8 млн тонн угля дефицитной коксующейся марки 2Ж. По планам компании, запуск второй очереди в июне 2019 года позволит вести работу двумя очистными забоями с увеличением производственной мощности до 2,8 млн тонн в год.

"Промышленно-металлургический холдинг" объединяет ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (один из крупнейших производителей металлургического кокса в России), предприятия по добыче угля (шахта "Бутовская", разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта им. С.Д. Тихова), железной руды ("Комбинат КМАруда"), по производству чугуна ("Тулачермет" (MOEX: TYMT)). Кроме того, в состав холдинга входят завод АО "Полема" (ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов) и производитель чугунного литья АО "Кронтиф-Центр".